Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!
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Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:51
Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor 2021'in acil konseyinde ünlü oyuncu Cemal Hünal diskalifiye edildi. Hünal'ın eşi Lale Cangal'dan şaşırtan bir çıkış geldi. İşte ayrıntılar...

Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yarışan Hünal sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edildi. 44 yaşındaki ünlü oyuncu Cemal Hünal, yarışmada sakatlanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın büyük üzüntüyle açıkladığı karar sonrası Cemal Hünal takım arkadaşlarına sarılarak, dakikalarca ağladı.

Snob Magazin'in haberine göre; Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edilmesine sevindi.

Kaynak: Snob Magazin

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