Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
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Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümde eski takım arkadaşı Nisa'ya puan kaybeden Evrim gözyaşlarına boğuldu. Elif ise kendilerinden uzaklaşıp ağlayan Evrim'i teselli etmeye çalıştı.

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
12.06.2020 07:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 07:42

Survivor 2020 dün akşam erzak oyunuyla ekrana geldi. Survivor'da mavi takımda yer alan Evrim, kırmızı takımdan Nisa ile karşı karşıya geldi. Bugüne kadar hep aynı takımda yer aldığı Nisa'ya puan kaybeden Evrim, duygusal anlar yaşadı.

ELİF, EVRİM'İ ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Oyunu kaybeden Evrim, atışlarını kastederek "Nasıl girmiyor ya?" deyip takım arkadaşlarından uzaklaşarak gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra takım arkadaşı Elif'in yanına gittiği Evrim, "Zorlanıyorum, ağlamak istiyorum. Yenilince üzülüyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Elif ise arkadaşına destek olarak sakinleştirmeye çalıştı.

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftaki erzak oyununu kırmızı takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan ödül olarak mangalda et pişirerek ziyafet çekti.

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
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