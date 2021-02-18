Survivor'da Hayrettin elenince Barış Özbek küplere bindi: Sırtını güçlü kişilere yaslayanlar var

Survivor 2021'de son olarak kırmızı takımdan Hayrettin elenirken, bu durum adadaki iki takımda da şaşkınlık yarattı. Adada Hayrettin ile iyi arkadaş olan eski futbolcu Barış Özbek gözyaşlarına boğulurken, takım arkadaşlarını da eleştirdi. Özbek, "Hayrettin yancı değil. Ama yancılar var. Sırtına güçlü kişilere yaslayanlar var" dedi.

Survivor Türkiye 2021'de ünlüler takımından Hayrettin'in elendiği konseyin etkileri hala sürüyor. Ünlüler takımının değişmez kaptanı Barış da Hayrettin'in elenmesine isyan etti ve takım arkadaşlarını eleştirdi.

"TAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Takımda bazı kişilerin yancı olduğunu söyleyen Barış, Hayrettin'in takım için çok önemli birisi olduğunu ve elenmemesi gerektiğini ifade etti. Röportaj sırasında duygulanan Barış Özbek, "Beraber birleşmeye gidecektik. Bizim Hayrettin'le hedefimiz buydu. Çok temiz kalpliydi ve o gitmemeliydi. Takım içinde çok önemli bir rolü vardı" dedi.

"YANCILAR VAR"

Özbek ,"Burası atletizm yarışması değil burası bir yaşam mücadelesi. Böyle insanlar önemlidir. O yemek yapılıyorsa odun toplanması gerekiyor ve Hayrettin o odunu topluyordu. Bazı kişiler toplamıyor. Hayrettin yancı değil. Ama yancılar var. Sırtına güçlü kişilere yaslayanlar var" ifadelerini kullandı.