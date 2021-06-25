Survivor'da finale kimler kaldı? Survivor'da finale kalan 2 kişi belli oldu? Survivor 2 finalist kim oldu? Survivor Finalistleri belli oldu!

Ekranların fenomen yapımı ve 16 yıldır devam eden Survivor 2021'de final öncesi nefesler tutuldu. Finale çok az bir süre kala İstanbul'a gelen son 4 yarışmacı Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz arasından finale kalan isimler belli oldu. Survivor 2021 2 finalist kim oldu? Survivor da finale kim kaldı?

TV8'de yayınlanan ve moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı ekranların en uzun soluklu programlarından Survivor'da finale çok az bir süre kala finalistler belli oldu. İstanbul'da yapılacak olan final öncesi İstanbul'a gelen Ayşe, Aleyna, İsmail ve Poyraz isimleri arasından elenen isimlerin ardından finale kalan isimler belli oldu. Peki İstanbul'daki finalde hangi 2 isim mücadele edecek? Survivor 2021'e finale az bir süre kala veda eden isimler kimler oldu? Survivor 2021'in finalistleri ve detaylı bilgiler haberimizde...

SURVİVOR 2021 FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da bu senin şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kala İstanbul'a gelen Aleyna, Ayşe, İsmail ve Poyraz adadan ayrılarak, İstanbul stüdyosunda yerlerini aldı. Yapılan seri elemelerin ardından finale kalan iki isim belli oldu. Büyük finale gidilmeden önce, potaya kalan iki isim Aleyna ve Poyraz arasından finale kimin kalacağı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra rakibinden daha fazla oy olarak yarı final yoluna devam edecek olan isim Poyraz oldu. Bu şekilde Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor 2021 macerası son düzlükte bitmiş oldu. Son üç isim arasına kalan Poyraz'ın final öncesi Ayşe ve İsmail Balaban ile 3'lü potaya çıktı.

Oldukça heyecanlı geçen final öncesindeki son elemede Acun Ilıcalı ilk finalist olarak İsmail Balaban'ı açıkladı.

Acun Ilıcalı Ayşe ve Poyraz isimleri arasından finale kalan 2. ismi Poyraz olarak açıkladı. Finale kalan ikinci isim Poyraz olurken, final öncesi Survivor'a veda eden son isim Ayşe oldu.

Survivor Finalistleri İsmai Balaban ve Poyraz olurken.

Survivor yarı finalinde elenen Aleyna ve Ayşe şampiyonluk hayallerine veda ederken, Final için yapılacak oylamada İsmail Balaban ve Poyraz karşı karşıya gelecek.

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