Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yarışan Reşat Hacıahmetoğlu, ada hayatına veda etti. Takım arkadaşlarının potaya koyduğu Hacıahmetoğlu, yarışmadan gözyaşları içinde ayrıldı.

TV8 ekranlarından yayınlanan Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İlgiyle izlenen programda bir isim yine adaya veda etmek zorunda kaldı.

HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA

Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Reşat Hacıahmetoğlu, arkadaşlarının potaya adını vermesiyle adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Öte yandan yarışmacılar iletişim ödülü için birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Heyecanın doruğa ulaştığı iletişim oyununu 10'a 5 skorla yenen ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı, kazandıkları yarışmanın ödülü karşılığında yakınlarıyla telefonda konuşma şansına sahip oldu.