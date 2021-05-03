Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İkinci eleme adayı kim oldu?
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor kim yazıldı? 2 Mayıs Survivor kim aday oldu bugün? sorusu yanıt arıyor. 2 Mayıs günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Mayıs günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İkinci eleme adayı kim oldu?
2 Mayıs günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oluyor. Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı soruları yanıt arıyor.
1 MAYIS MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Bu akşam dokunulmazlık için gönüllüler ile ünlüler yapboz yarışmasında kıyasıya mücadele etti. Verilen direktiflerle önce yapbozu tamamlayan yarışmacılar, sonrasında atış yaparak puan kazanmaya çalıştı.
Ünlüler takımı market ödülünü kazanan takım oldu.
1 MAYIS DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
1 Mayıs Cumartesi günü ünlüler gönüllüler arasındaki heyecan devam ediyor. Oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?
Yeni hafta öncesi son dokunulmazlık oyunu yapıldı. Öncesinde cumartesi akşamı ekrana gelen ilk dokunulmazlık yarışında kazanan gönüllüler oldu. Ünlüler ise eleme potasına ilk aday olarak Sergen'i gönderdi.
Ünlüler takımından ikinci eleme adayı ise Merve oldu.