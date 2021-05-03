Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İkinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor kim yazıldı? 2 Mayıs Survivor kim aday oldu bugün? sorusu yanıt arıyor. 2 Mayıs günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Mayıs günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İkinci eleme adayı kim oldu?