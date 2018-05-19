Survivor'da Büyük Şok! Nagihan Karadere İsyan Etti: Yarışmak İstemiyorum

Ünlüler takımından Mustafa Kemal Kurt ve Ümit Karan'ın tavırlarından rahatsız olan Nagihan Karadere, kenara geldi ve bench'te gözyaşlarına hakim olamadı.

NAGİHAN'IN İSYANI PROGRAMA DAMGA VURDU

'Survivor 2018' yarışmasının dün akşam ekranlara gelen bölümüne, gönüllüler takımından Nagihan Karadere'nin isyanı damgasını vurdu.

"ARTIK YARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Ümit Karan ve Mustafa Kemal Kurt ile tartışma yaşayan başarılı yarışmacı, "Sanki palyaço oynatıyorlarmış gibi pis pis sırıtıyor. Yeter artık! Sizin eğlenceniz değilim ben. Bu kadar saygısızlık olmaz. Kızıyla ayrı, erkeğiyle ayrı uğraşıyorum. Benimle dalga geçilmesini, beni ezmelerini kaldıramıyorum. Yemin ediyorum zerre kadar zevk almıyorum. Artık yarışmak da istemiyorum" sözleriyle dert yandı.

TAKIM ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Takım arkadaşları, bench'te gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan'ı sakinleştirmeye çalıştı.