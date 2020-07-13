Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
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Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bir isim daha hayallerine veda etti. Elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Berkan Karabulut, yarışmaya veda etti.

13.07.2020 00:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:25

Tv8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020'de finale sayılı günler kala Berkan Karabulut, adaya ve hayallerine veda eden isim oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Cemal Can'ın dokunulmazlığı kazandığı Survivor'da bu hafta eleme adayları Berkan, Barış ve Yasin oldu.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BERKAN OLDU

Survivor Dominik Finali son gününde yapılan elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Survivor Berkan, yarışmaya veda etti. Böylece Barış, Cemal Can ve Yasin şampiyonluk şansını sürdürdü.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşında futbol oynamaya başlayan Berkan Karabulut, sadece futbolla değil, sporun pek çok dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu

2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı.

Aradan geçen süre ardından 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Berkan Karabulut, tescilli bir güzel olan Lale Onuk ile birlikte.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
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