Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor'da 2020'de bu hafta Aycan Yanaç'ın adaya veda etmesinin ardından Acun Ilıcalı yeni sistemi açıkladı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüller takımı olarak yer almayacak, sona kalan 10 yarışmacı bireysel bir mücadele verecek.

03.06.2020 00:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 00:56

Survivor 2020'de, 4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu.

ELE ADAYLARI BELLİ OLMUŞTU

Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu. Geçen hafta da oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.

4 kişi kalan ünlüler takımının tamamının aday olduğu eleme haftasında yarışmaya veda eden isim Aycan oldu.

ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Elenen ismin belli olması sonrasında Acun Ilıcalı Survivor'da yeni sistemi açıkladı. Yarışmacılar artık Ünlüler ve Gönüller takımı olarak yer almayacaklar.

Survivor'da sona kalan 10 yarışmacı bireysel bir mücadele verecek. Ardından ilk 4'e giren isimler tur atlayacak. Bireysel yarışmayı 1. tamamlayan isim 4. ile, 2. tamamlayan isim de 3. olan yarışmacıyla karşılaşacak. Bu eşleşmelerden galip çıkan iki isim yeni kurulacak takımların kaptanı olacak.

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

İlgili Haberler

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Magazin
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Magazin
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Magazin
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
'New York'un yarısıyla yattım' demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Magazin
"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Magazin
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu
ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Bülent Kuşoğlu Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Hadise Beren Saat Demet Akbağ Haldun Dormen
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 00:56:59. #1.14#
title