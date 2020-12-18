Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kimdir? Nereli, kaç, yaşında? Tekrar Survivor'a gidecek mi?

Geçen senenin Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler haberimizde. Cemal Can Canseven tekrar Survivor'a katılacak mı?

Survivor Cemal olarak sevilen Cemal Can Canseven, Youtuber olarak bilinen Danla Bilic'in de en yakın arkadaşıdır. Aslen Rize'li olan başarılı genç, İzmir'de doğdu. DJ olarak yaşamını sürdüyor ve sık sık Danla Bilic'in videolarında yer alıyor. Cemal Can Cansever hayatı haberimizde.

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğmuştur. 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rizelidir, babası Selanik göçmenidir.

Cemal Can Canseven doğum tarihi : 25 Mayıs 1996

Cemal Can Canseven kaç yaşında : 24 yaşında

Cemal Can Canseven mesleği ne : DJ, Youtuber

Cemal Can Canseven aslen nereli : İzmir doğumlu (Anne tarafı Rizeli, baba tarafı Selanik göçmenidir)

Cemal Can Canseven burcu ne : İkizler

Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük ablası vardır. Lisede eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurmuştur ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başlamıştır. Üniversite yıllarından beri tanıdığı ünlü youtuber, influencer Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.