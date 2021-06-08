Survivor canlı izle! Survivor potaya kim girdi? 7 Haziran Survivor eleme adayı!
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Survivor canlı izle! Survivor potaya kim girdi? 7 Haziran Survivor eleme adayı!

Survivor canlı izle! Survivor potaya kim girdi? 7 Haziran Survivor eleme adayı!
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TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler bireysel dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor.Haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir? Survivor canlı izle! Survivor potaya kim girdi? 7 Haziran Survivor eleme adayı!

TV8 Survivor canlı izle! Survivor Ünlüler Gönüllüler bireysel dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor.Haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanan TV8 Survivor canlı izle! Survivor kesintisiz canlı izle! Survivor yeni bölüm izle! Survivor TV8 yayın akışı nedir? Survivor canlı izle! Survivor potaya kim girdi? 7 Haziran Survivor eleme adayı!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık mücadelesinin devam ettiği Survivor yarışmasında sms birincisi Berkay oldu. Güçlü ismi potaya çıkartmak istediğini söyleyen Berkay, eleme adayı olarak Steven ismini söyledi.

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