Survivor canlı izle! 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında Birsen ve Sercan eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!
Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen ve Sercan eleme adayları olarak sürgün adasına gitti. Peki, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 4. eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Yazılan isimler ve sayıları belli oldu.
Çıkan isimler şöyle:
- Gizem : 7
- Ogeday : 2
- Anıl : 1
- Seda : 1
- Ardahan : 1
- Evrim : 1
Buna göre bugün sürgün kampına gidecek olan isim Gizem oldu.
SÜRGÜN KAMPINA GÖNDERİLEN İSİM : GİZEM
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz