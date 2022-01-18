TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında Birsen ve Sercan eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen ve Sercan eleme adayları olarak sürgün adasına gitti. Peki, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 4. eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 18 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

SURVİVOR CANLI İZLE!

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sürgün Kampına gönderilecek olan kişi için Gönüllüler takımından herkes bir isim yazdı. Yazılan isimler ve sayıları belli oldu.

Çıkan isimler şöyle:

Gizem : 7

Ogeday : 2

Anıl : 1

Seda : 1

Ardahan : 1

Evrim : 1

Buna göre bugün sürgün kampına gidecek olan isim Gizem oldu.