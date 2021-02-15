Survivor Çağrı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir?

Survivor 14 Şubat Pazar günü 2. eleme adayı Çağrı oldu. Bunun ardından vatandaşlar Survivor Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Çağrı Atakan kimdir, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Tüm bilgiler haberimizde.

TV8'in sevilen yarışmalarından Survivor 2021 başladı! Yarışmada Gönüllüler takımının yarışmacıları dikkat çekiyor! Çukur'la tanınan oyuncu Çağrı Atakan da 2021 Survivor yarışmacıları arasında! Çağrı Atakan Survivor başladıktan sonra sosyal medyada ve internette merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Çağrı kimdir?, Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? Survivor Çağrı kaç yaşında?

SURVİVOR 2021 ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.

Çağrı Atakan kaç yaşında : 39

Çağrı Atakan nereli : Ankara

Çağrı Atakan boyu : 1,85

Çağrı Atakan kilosu : 79

2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.

14 ŞUBAT PAZAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün yapılan dokunulmazlık oyununda Ünlüler kaybetmişti. Bunun ardından ada konseyinde ismi en çok yazılan Çağrı Atakan 2. eleme adayı oldu.