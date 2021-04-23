Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden elendi? Çağrı'nın hastalığı ne?
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Çağrı Atakan, sakatlık nedeniyle yarışmadan eledi. Survivor izleyicilerini üzen gelişme sonrası Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden eledi? Çağrı'nın hastalığı ne gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden elendi?
Yaşadığı diyalog ve gösterdiği performanslarla dikkatleri çeken Survivor Çağrı yarışmadan elendi, Sakatlık nedeniyle adaya veda eden Çağrı hakkında, Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden eledi? Çağrı'nın hastalığı ne, merak edildi.
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Çağrı Atakan 1981 doğumlu olup 40 yaşında ve Ankaralıdır.
2021 Survivor'ın ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Atakan, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır.
Çağrı Atakan'ın kariyer hayatına dair bilinenler;
İlk defa 2007 yılında Arka Sıradakiler dizinde rol aldı.
2017'de Çukur dizisinde Remzi karakterinde rol aldı. Remzi karakterini canlandırması, tanınmasında büyük rol oynadı.
2018'de Şahin Tepesi dizisinde Yılmaz karakteri olarak rol aldı.
Çarı Atakan sinema ve dizi hayatında ilerlemeye devam ederken 2021 Survivor yarışmasının yeni sezonuna yarışmacı olarak katıldı.
ÇAĞRI NEDEN ELENDİ?
Survivor Çağrı sakatlık nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü Survivor'dan elendi.
ÇAĞRI'NIN HASTALIĞI NE?
Survivor Çağrı'nın hastalığı hakkında açıklama yapılmadı.