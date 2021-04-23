Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden elendi? Çağrı'nın hastalığı ne?

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Çağrı Atakan, sakatlık nedeniyle yarışmadan eledi. Survivor izleyicilerini üzen gelişme sonrası Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden eledi? Çağrı'nın hastalığı ne gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor çağrı kimdir? Çağrı neden elendi?