Survivor Bora kimdir? Bora Edin kimdir, kaç yaşında? Bora Edin ne zaman yarıştı? Nereli, mesleği ne?

Survivor Bora kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'nin yeni yedek yarışmacıları belli oldu. Yeni yedek yarışmacılarından birisi de Bora Edin oldu. Peki, Survivor Bora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Bora Edin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

SURVİVOR BORA KİMDİR?

Bora Edin 23 Mart 1984 doğumludur. 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Bora Edin liseyi Malta'da okumuştur. Burada Hibernians futbol takımında oynamıştır. Ardından 2 sene sonra Türkiye'ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okumuştur.

Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı.

Bora Edin ilk olarak Survivor 2019'da yer almıştı. Günümüzde ise Survivor All Star 2022'ye son yedeklerden dahil olacak.

SURVİVOR YENİ YEDEKLER KİMLER?

Survivor All Star ilk katılan yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

Survivor yeni yedek yarışmacıların ise; Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan olacağı söyleniyor.

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