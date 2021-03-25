Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi'ne kimler gelecek? Cemal Can DJ olacak, Jason Derulo yer alacak!
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Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi'ne kimler gelecek? Cemal Can DJ olacak, Jason Derulo yer alacak!

25.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:46
Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi'ne kimler gelecek? Cemal Can DJ olacak, Jason Derulo yer alacak!

2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? sorusu merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler 2021 yılında da heyecanla devam ediyor. Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 birleşme partisi'ne kimler gelecek? sorularının yanıtlarını Acun Ilıcalı açıkladı. İşte Survivor 2021 birleşme partisi detayları... Jason Derulo şarkıları neler? Hangi ünlüler gelecek?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor birleşme partisi önümüzdeki hafta yapılacak. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı birleşme partisi heyecanla bekleniyor. Peki Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman yapılacak? Tam tarihi belli oldu mu? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi açıklandı mı? Mart ayının kaçında yapılacak?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Yine de net tarihi belli değil. Önümüzdeki günlerde birleşme partisinin kesin tarihinin açıklanması bekleniyor.

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini

Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.

ifadeleriyle açıkladı.

2021 SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER KATILACAK?

Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı detayları vermeye başladı. Daha önceki konseyde geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın dj olarak partiye geleceğini söyleyen Ilıcalı yeni detayları da son konseyde verdi.

Yarışmacılara yarın hangi ünlü ismin birleşme partisine katılacağını açıklayacağını ifade eden Ilıcalı, seyircilerin ise bugün Instagram hesabından bu kişiyi öğrenebileceğini belirtti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini duyurdu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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