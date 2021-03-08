Survivor Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İnstagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sembol oyununu kazanan Berkay'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor.. Yeni yarışmacılardan olan Berkay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?. Peki Survivor Berkay Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berkay Yuvakuran hakkında bilgiler haberimizde.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım'da oynadığı dönemlerde adını altın harflerle yazdıran Semih Yuvakıran'ın oğlu Berkay Yuvakuran Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıyor. Peki, Survivor 2021 rekabet dolu bölümleriyle devam ediyor. Vatandaşlar, Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Berkay Yuvakuran kardeşleri kim? Survivor Berkay Yuvakuran boyu kaç? Tüm soruların cevabı sizlerle!İnstagram adresi ne?

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aynı zamanda Berkay Yuvakuran'ın, Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşi olduğu bilinmektedir.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN BOY VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacılarından biri olan Berkay Yuvakıran 89 kilo ve 1.90 boyundadır. Aynı zamanda bekar olan Berkay Yuvakıran basketbol ile ilgileniyor.

BERKAY YUVAKURAN KARDEŞLERİ KİM?

Berkay Yuvakuran, dünyaya üçüz olarak geldi. Utku ve Alperen adında üçüz kardeşler bulunuyor. Kardeşlerinden Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapıyor.

BERKAY YUVAKURAN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

İnstagram hesabına @berkayyuvakuran adresinden ulaşabilirsiniz.