Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor tutkunu olan Demet Akalın, bayram özel programına davet edilen ünlü arasında yer almadığı için Acun Ilıcalı'ya resti çekerek programı izlememe kararı aldı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarında Ezgi Mola, Hadise, Murat Boz, Enis Arıkan ve Bülent Serttaş'ın olduğu ünlü isimler yarışmacılarla partner olarak Anlat Bakalım oyununu oynadı. Çekimlere davet edilmeyen Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya resti çekti.

"DAHA DA SEYRETMEM"

Özellikle karantina sürecinde ailesiyle birlikte Survivor'un her bölümünü kaçırmadan izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya davet edilen ünlü isimlerin arasında yer almadı. Anlat Bakalım oyununa davet edilmeyen Akalın, Instagram hesabından kendi haberini paylaşan sayfaya "Daha da seyretmem" yorumunu yaptı.