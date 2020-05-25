Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
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Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Survivor tutkunu olan Demet Akalın, bayram özel programına davet edilen ünlü arasında yer almadığı için Acun Ilıcalı'ya resti çekerek programı izlememe kararı aldı.

25.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:50

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam bayram özel bölümüyle ekrana geldi. Dün akşam yayınlanan bölümde aralarında Ezgi Mola, Hadise, Murat Boz, Enis Arıkan ve Bülent Serttaş'ın olduğu ünlü isimler yarışmacılarla partner olarak Anlat Bakalım oyununu oynadı. Çekimlere davet edilmeyen Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya resti çekti.

"DAHA DA SEYRETMEM"

Özellikle karantina sürecinde ailesiyle birlikte Survivor'un her bölümünü kaçırmadan izleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya davet edilen ünlü isimlerin arasında yer almadı. Anlat Bakalım oyununa davet edilmeyen Akalın, Instagram hesabından kendi haberini paylaşan sayfaya "Daha da seyretmem" yorumunu yaptı.

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Haber Yorumları (4)
ADANALI: Çokta fi fi
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VEZİR42: kadının hayatı ve kariyerinin özeti her şeyden prim kasmak magazine çıkmak yazın giderleri hareketli bi parça yapıp parayı vurmak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DIESEL: bu seyretmezse garanti Acun iflaz eder!
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500
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