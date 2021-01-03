Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Batuhan Karacakaya Instagram hesabı!
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Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Batuhan Karacakaya Instagram hesabı!

03.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:12
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri! Batuhan Karacakaya Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? Batuhan Karacakaya gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

2021 ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Oyuncu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda yer alıyor. Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 kadrosu açıklanması ile araştırılan isim oldu. İşte Survivor 2021 ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'ya dair bilgiler… Peki, Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVIVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

BATUHAN KARACAKAYA FİLMLERİ

Dizileri

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

BATUHAN KARACAKAYA INSTAGRAM HESABI!

Oyuncu olan Batuhan Karacakaya Instagram hesabında karacakayaaa kullanıcı adıyla yer alıyor.

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