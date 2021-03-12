Survivor Barış neden elendi? Barış Özbek neden Survivor'a veda etti?
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Survivor Barış neden elendi? Barış Özbek neden Survivor'a veda etti?

12.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:04
Survivor Barış neden elendi? Barış Özbek neden Survivor'a veda etti?

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan Barış Özbek, yarışmadan diskalifiye edildi. İzleyicileri şaşırtan olay sonrası Barış Özbek neden Survivor'a veda etti ve Survivor Barış neden elendi gibi konular merak edildi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, kötü haberi duyurdu. Survivor Barış, Survivor'dan diskalifiye edildi. Peki, Survivor Barış neden elendi? Barış Özbek neden Survivor'a veda etti?

SURVİVOR BARIŞ NEDEN ELENDİ?

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan Barış Özbek, geçirdiği mide rahatsızlığından dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, doktor Metin Kuş'un raporu doğrultusunda Barış'ın Survivor hayatının bittiğini söyledi.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından Barış Özbek'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Barış'ın yaşadığı sağlık sorununu anlatan Acun Ilıcalı, "Barış Özbek'in midesindeki rahatsızlık doktorumuz Metin Kuş tarafından incelendi ve Türkiye'deki uzman doktorlarla görüşmeler yapıldı. Bize gelen son raporda Barış'ın midesinden rahatsızlık var ve bu açlıktan dolayı nüksediyor.

Bunun üzerine Barış'ın durumuyla ilgili çalışma yaptık. Doktor Metin Kuş bütün tetkikleri yaptıktan sonra rapor verildi. Buna göre, eğer açlık devam ederse Barış'ın yaşadığı sıkıntı daha da kötüleşebilir ve kalıcı hasar yapabilir. Barış Özbek için Survivor sona erdi. Bizim için sağlıktan önemli bir şey yok. Bizim için de Barış'ın sağlığı en önemlisi" ifadelerini kullandı..

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