Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş Kimdir?

Survivor performansı ile izleyicilerin beğenisini toplayan Survivor Ardahan, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Peki, Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları!

Ekranların sevilen ismi Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 ile yakından tanınmıştı. Sosyal medyada ve ekranlarda gündem olmaya devam eden Survivor Ardahan hakkında Survivor Ardahan kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş Kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı. Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."