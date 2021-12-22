Survivor All Star'ın yıldızı korkuttu! Durumu kritik...

Survivor 2018'de şampiyon olan Adem Kılıççı, Survivor All Star 2022'nin kadrosunda yer alıyordu. Ancak Survivor Adem Kılıççı yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü.

Survivor Adem yoğun antrenmanlarından sonra sakatlandığını duyurdu. Adem Kılıççı açıklamasında "Yine her zamanki gibi zorlu ve meşakkatli bir yol nasip oldu" dedi.

"SAKATLIK BAŞ GÖSTERDİ"

Adem Kılıççı açıklamasının devamında ise "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Adem Kılıççı ameliyat sonrası yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyatın iyi geçtiğini açıkladı.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

35 yaşındaki Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2009 Akdeniz Oyunları 2.si, 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si, 2013 Akdeniz Oyunları 1.si, 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu oldu.

Adem Kılıççı 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Kılıççı, 21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarıştı.

Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükseldi ancak ikinci oldu.

All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıççı, şampiyon oldu.