Survivor Adem nerede, neden yok? Survivor All Star Adem yarışmada neden yok, hastalandı mı, sakatlandı mı? - Haberler
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Survivor Adem nerede, neden yok? Survivor All Star Adem yarışmada neden yok, hastalandı mı, sakatlandı mı?

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Survivor Adem nerede, neden yok? Survivor All Star Adem yarışmada neden yok, hastalandı mı, sakatlandı mı?

Survivor'da yeni haftanın ilk ödül oyunu devam ederken izleyiciler, Survivor Adem neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, neden yarışmıyor? merak etti. Peki, Survivor Adem nerede, neden yok? Survivor All Star Adem yarışmada neden yok, hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

Survivor Adem neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, neden yarışmıyor? Survivor Adem yok mu, nerede, neden oynamıyor? Survivor 2022 Adem sakatlandı mı, hastalandı mı, neden yarışmıyor? Survivor Adem nerede, neden yok? Survivor All Star Adem yarışmada neden yok, hastalandı mı, sakatlandı mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ADEM NEREDE, NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Survivor yeni bölümlerde Aycan, Sema ve Adem'in yarışmada olmaması dikkat çekti. Bunun ardından Aycan, Sema ve Adem neden yok araştırılmıştı. Konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı bu üç ismin sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadıklarını söyledi. Bunun ardından bu 3 ismin koronavirüse yakalandığı ve karantina sürecinde oldukları iddia edildi.

Buna göre Adem hastalığından dolayı yarışlarda yer almıyor. En kısa sürede yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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