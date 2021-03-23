Survivor 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor 23 Mart tanıtım videosu çıktı mı?

Survivor severler yeni bölüm fragmanı heyecanla bekliyor. Bugün yayınlanan 53. bölümün ardından 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın adaya yeni bir isim veda edecek. Her iki takımdan SMS 1. leri 3. ve 4. adayları çıkartacak. En az oyu alan elenecek.

Survivor 54. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor 23 Mart tanıtım videosu çıktı mı? Detaylar haberimizde.

SURVİVOR 54. YENİ BÖLÜM (23 MART SALI) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugünkü 53. bölümün ardından yarın yayınlanacak olan 54. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

SURVİVOR 54. YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE!

54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yarın Survivor 2021 eleme konseyi yapılacak.

Survivor Türkiye 2021'de 11. haftanın eleme adayları ünlüler takımından Gonca ile gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu. Peki haftanın 4. ve 5. eleme adayları kimler olacak, Survivor Türkiye 2021'den elenen isim kim olacak? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün tanıtımı...