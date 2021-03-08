Survivor 43. bölüm fragmanı yayınlandı! 8 Mart 2021 Pazartesi Survivor 43. bölüm fragmanı izle! Survivor ödül oyunu kim kazanacak?

Survivor 43. bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 kanalının en heyecanlı ve en rekabet dolu yarışması Survivor fragmanı birbirinden heyecanlı ve gerilim dolu anlar yaşanıyor. 8 Mart 2021 Pazartesi Survivor 43. bölüm fragmanı izle! Survivor ödül oyunu kim kazanacak?

8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanacak olan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 43. bölüm fragmanı yayınlandı! 8 Mart 2021 Pazartesi Survivor 43. bölüm fragmanı izle! Survivor ödül oyunu kim kazanacak?

8 MART 2021 PAZARTESI SURVİVOR 43. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SURVİVOR 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor 2021'de 9. haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler takımı 3 eleme adayı çıkardı. Adada bugün ödül oyunu oynanacak ancak yeni bölüm tanıtımına ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüleri 8 Mart Pazartesi günü zorlu bir parkur bekliyor. Suda ve karada oynanacak oyun güç ve hız gerektiriyor. Bakalım, Survivor 43. bölüm ödül oyunu kim kazanacak?

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