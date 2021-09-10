Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'de kimler var?
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Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'de kimler var?

Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'de kimler var?
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Geçtiğimiz sene Survivor'da ikinci olan oyuncu Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında olacağını duyurdu. Peki, Survivor All Star 2022'de kimler var? Survivor 2022 kadrosunda kimler var?

Geçtiğimiz haziran ayında İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 'Survivor 2021'in ardından, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022'de kimler var?

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Öğlen saatlerinde tek başına AVM'ye giden 30 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, ayaküstü sorulara da yanıt verdi. Survivor All Star 2022'ye katılacağını söyleyen Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kaldı ve bir dönem modellik yaptı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, Kocamın Ailesi dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz sene Survivor'a katılan oyuncu, adını geniş bir kitleye duyurdu.

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