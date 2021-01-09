Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor? Survivor 2021 Ünüler ve Gömüllüler takımında kimler var?

Heyecanla beklenen Survivor 2021 TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Meraka beklenen program öncesi Survivor 2021 Ünüler ve Gömüllüler takımında kimler var ve Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edildi.