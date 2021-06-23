Survivor 2021 Emin kimdir? Survivor Emin kaç yaşında? Survivor Emin instagram!

Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.Yeni kadrosu ve takımlarıyla yeniden başlayan sevilen yarışma Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu sezon yarışmacıları da merak konusu oldu. Peki bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Emin Günenç kimdir? Survivor Emin diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.Yeni kadrosu ve takımlarıyla yeniden başlayan sevilen yarışma Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu sezon yarışmacıları da merak konusu oldu. Peki bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Emin Günenç kimdir? Survivor Emin diskalifiye mi oldu, elendi mi?

SURVIVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

SURVIVOR EMİN NEDEN ELENDİ?

Survivor Emin'in sakatlığı büyük bir problem olduğu için doktorların kararıyla gitmesine karar verildi. Bacağındaki kırık nedeniyle Survivor'a veda etmesi istenen Emin için son sözü Acun Ilıcalı söyleyecek.