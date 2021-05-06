Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
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Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor 2021'de Melis Sezer'in elenmesiyle ünlüler takımından tek kadın yarışmacı kalınca yeni bir dönem başladı. Dün akşam özel konsey bölümüyle ekrana gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı karıştırıldı.

Önceki gün bir canlı yayın açan Acun Ilıcalı, Survivor'da kadın bir yarışmacının elenmesi durumunda adaların karışacağını açıklamıştı. Survivor 2021 ünlüler takımının iddialı yarışmacısı yarışan Melis Sezer, ada hayatına veda etti. Ünlüler takımının 4 kişiye düşmesi ve kadın yarışmacı olarak sadece Merve Aydın'ın kalmasıyla güç dengeleri bozulunca takımlar arasındaki dengeyi sağlamak için yeni takımlar oluşturuldu.

YENİ TAKIMLAR OLUŞTURULDU

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu.

Survivor 2021'de yeni önem başladı! İşte kırmızı ve mavi takım yarışmacıları
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
Survivor'da elenen isim Melis Sezer oldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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