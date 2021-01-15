Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi
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Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi

15.01.2021 07:30 | Son Güncelleme: 15.01.2021 07:58

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar, Survivor'daki yeni uygulamayla bir de takım kaptanları seçti.

Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Murat Ceylan oyun öncesinde ödülü açıkladığı anlarda yarışmacılar büyük sevinç yaşadı. Kazanan takımın etli kuru fasulye ve pilav yemeği kazanacağı oyunda müthiş bir mücadele yaşandı.

ÜNLÜLER ÖDÜLÜN TADINI ÇIKARDI

Yarışmanın sonuna kadar tüm güçlerini ortaya koyarak yarışan iki takımdan kazanan ünlüler oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımı ödül olan kuru fasulye ve pilavın tadını çıkardı.

Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi

KAPTANLAR BELLİ OLDU

Öte yandan Survivor 2021'de yeni bir kaptanlık uygulaması başlatıldı. Oyun öncesinde iki takım yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı kaptanı Barış, gönüllüler takımı kaptanı ise Reşat seçildi

Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi

KAPTANIN GÖREVİ NE OLACAK?

Survivor'da yeni başlatılan kaptanlığın en önemli görevi, bir oyunda kimin oynayıp oynamasına kaptanlar karar verecek. Böylece takımlarda en çok karşılaşılan bu karışıklık giderilmiş olacak.

Survivor 2021'de ödül oyununun kazananı belli oldu! İlk takım kaptanları da seçildi
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