Survivor 2021'de çeyrek final öncesi elenen son isim belli oldu

Survivor 2021'in son bölümünde çeyrek final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta elemeye kalan Dora, İsmail, Sergen ve Batuhan arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacı, mavi takımdan Sergen oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final öncesi bir kişi daha adaya veda etti.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Çeyrek final öncesindeki son eleme. Önümüzdeki hafta Survivor'da eleme olmayacak. İki günlük dinlenme süreniz olacak. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor. Sizlere sürprizlerimiz olacak" dedi.

ELENEN İSİM SERGEN OLDU

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, İsmail, Sergen ve Batuhan arasında SMS oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Sergen oldu.

Sergen

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Sergen Bayar, İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor.

Spor düşkünü olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar; tenis, crossfit, kite, surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bilen Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü Survivor ünlüler takımına dahil olmuştu.