Survivor 2021 59. bölüm fragmanı yayınlandı! 30 Mart 2021 Survivor'da neler olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yayınlanan 58. bölümü seyirciyle buluştu. Gerginliğin ve heyecanın hat safhada olduğu Survivor 2021 59. bölüm fragmanı yayınlandı! 30 Mart 2021 Survivor'da neler olacak? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen dizisi Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 2021 59. bölüm fragmanı yayınlandı! 30 Mart 2021 Survivor'da neler olacak? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? merak edildi.

SURVİVOR 2021 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor 2021'de 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında 4'er oy alan Hanzade ve Aleyna Çalışkan birlikte eleme adayı oldu. Bu defa oynanacak olan dokunulmazlık oyununa ayrıca ödül eklendi. MasterCheff programının en iyi yarışmacıları kazanan takıma yemek yapacağı ödülü bakalım hangi takım kazanacak

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