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Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar

Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan oyuncu Çağrı Atakan (40) ile basketbolcu Merve Aydın (27) aşk mı yaşıyor? Bomba fotoğraf karesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

AYDIN (Snob Magazin) - Survivor 2021 bitti ama yankıları halen sürüyor.

Snob Magazin'in haberine göre; Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan oyuncu Çağrı Atakan ile Merve Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın bir kafede otururken çekilmiş samimi karesi sosyal medyaya hızla yayıldı.

Aydın ve Atakan cephesinden aşk iddiasına ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

Çağrı Atakan, Survivor'a katılmadan önce sosyetik güzel Eda Taşpınar ile birliktelik yaşamıştı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 27 yaşındadır. Milli Basketbolcu Merve Aydın, 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde Galatasaray forması giymektedir.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar

Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar

Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar

Survivor 2021'de yarışmışlardı... Böyle yakalandılar

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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