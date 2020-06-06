Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
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Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2020'de Sercan'ın oyunun finalinde atış yapan Yasin için "Deliye vuruyor bırak, bravo" demesi gerginliği tırmandırdı. Yasin'in "Sercan seni döver, buradan da giderim" demesi üzeri ikili birbirinin üzerine yürüdü. Diğer yarışmacıların devreye girmesiyle sakinleşen ikili birbirine sarılıp olayı kapattı.

Survivor'da Sercan'ın
06.06.2020 07:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:03

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 dün akşam 98. yeni bölümüyle ekrana geldi. Kırmızı ve Mavi takım olarak ayrılan yarışmacılar çeyrek finale çıkmak için bireysel olarak yarıştı. Heyecanlı geçen oyunda Sercan ve Yasin arasında hiç beklenmedik bir tartışma çıktı.

YARIŞMALARI ZOR AYIRDILAR

Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı. Atışlar sırasında Sercan'ın Yasin için "Deliye vuruyor bırak, bravo" demesi Yasin'i çileden çıkardı. Bu sözler üzerine Yasin "Sercan seni döverim ve burayı terk ederim" dedi. Sercan ise Yasin'in bu sözlerine sert tepki verdi ve "Gel döv. Hadi gel döv o zaman" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı.

Survivor 2020'de Sercan ve Yasin birbirine girdi

ÖZÜR DİLEDİ

Arkadaşlarının yardımıyla sakinleşen Yasin, "Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için" diyerek Sercan'a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.

Survivor 2020'de Sercan ve Yasin birbirine girdi

Öte yandan oyunu kazanarak hem çeyrek finale kalma hem de 2 hafta dokunulmaz olma hakkını kazanan isim Elif oldu.

Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
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