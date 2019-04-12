Survivor 2019'da Hikmet ile Ria'dan Ateş Başında Romantik Dans!

Survivor 2019'da Hikmet ile Ria'dan Ateş Başında Romantik Dans!

Survivor beyaz takımdaki Türk ve Yunan yarışmacılar hava karardıktan sonra ateş başında şarkı söyledi, Hikmet ve Ria'nın romantik dansı herkesten tam not aldı.

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasına Türk ve Yunan yarışmacı arasındaki romantik dans damga vurdu.

"BİZİ KISKANIYORLAR"

Survivor 2019'un başarılı yarışması Hikmet'in, Ria ile dansı sırasında takım arkadaşı Sabriye Şengül'e dönerek, "Bizi kıskanıyor" demesi de gülüşmelere neden oldu. Sosyal medyada da konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yarışmayı iyice izdivaç programına çevirdiler." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben yakıştırdım." yorumunu yaptı.

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