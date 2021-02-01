Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini, tatlısını hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
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Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini, tatlısını hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

01.02.2021 23:14 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:17
Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini, tatlısını hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç ve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç ve için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 1 Şubat 2021 Survivor ödülü ise yemek! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün sosisli için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyunu yemek ve yemek ise sosisli! Peki, Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor Sosisliyi kim kazandı?

1 ŞUBAT SURVİVOR TATLI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI!

Survivor 2021, 1 Şubat Pazartesi günü yemek ödülünü ünlüler kazandı! Yapılan kumda futbol oyununda ünlüler gönüllüleri 10-7 yendi ve ödülün sahibi oldu. Ödülde sandviç ve tatlı verildi.

Survivor 1 Şubat ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül yemeğini, tatlısını hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

SURVİVOR 1 ŞUBAT PAZARTESİ FUTBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Survivor futbol oyunu ödülü sandviç ve tatlı ödülüdür.

SURVİVOR 1 ŞUBAT PAZARTESİ FUTBOL OYUNU KAZANANI KİM?

Ödül oyununu Ünlüler kazandı. Skor 10-7 bitti.

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