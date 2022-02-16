Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el freni çekilmeyi unuttuğu park halindeki otomobil dereye uçtu.

Olay, Türkmen Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aracını yol kenarına park edip bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sokak üzerinde kayarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dereye uçan otomobil, çekici marifeti ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN