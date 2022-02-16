Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu - Haberler
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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el freni çekilmeyi unuttuğu park halindeki otomobil dereye uçtu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el freni çekilmeyi unuttuğu park halindeki otomobil dereye uçtu.

Olay, Türkmen Mahallesi Dere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü aracını yol kenarına park edip bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sokak üzerinde kayarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dereye uçan otomobil, çekici marifeti ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türkmen Mahallesi, Otomobil, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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