Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi
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Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi

15.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:05

Bolu'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil su kanalında devrildi.

Bolu'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil su kanalında devrildi.

Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta seyreden Hikmet Y'nin (57) kullandığı 41 RA 818 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ambulansa alındı.

Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Hikmet Y'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bir süre ambulansta kalp masajı yapılan Hikmet Y, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi
Sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil su kanalına devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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