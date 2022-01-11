Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

Zonguldak- Ankara karayolunda Karaman mevkiinde Ankara'dan gelen yolcu minibüsü saat 11.30'da kaza yaptı. Minibüsün şoförü Hüseyin Erzurumlu, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

12 KİŞİ YARALANDI

İstinat duvarına çarparak durabilen minibüste 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 yolcunun yaralandığı kazada kalp krizi geçiren minibüs şoförü Hüseyin Erzurumlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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