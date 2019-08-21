Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı

Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı

Ödemiş'te bir sürücü adayının yönetimindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

21.08.2019 14:40
Sürücü adayı kaza yaptı: 1 yaralı

Ödemiş'te bir sürücü adayının yönetimindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Şehit Adnan Menderes Caddesi yolu üzerinde meydana gelen

kazada, 35 D 8995 plakalı sürücü adayı E.B. yönetimindeki otomobil ile E.Ç. ( 17) yönetimindeki 35 ZA 2678 motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet

sürücüsü E.Ç, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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