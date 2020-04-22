Sürpriz aşkta 'ifşa' krizi Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı.

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı. Güney, takipçilerinin mesajların photoshop olduğunu söylemesi üzerine, telefonundan ekran kaydına aldı.