Suriyeli ve Sudanlı Öğrencilerden AK Parti'ye Ziyaret

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okuyan Mısır, Suriye ve Sudan uyruklu bir grup öğrenci, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Nihat Eri ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Türkiye ekonomi, ulaşım, sağlık gibi konularda çığır açtığı gibi eğitim konusunda da yapmış olduğu yeniliklerle dünyanın sayılı ülkeleri arasındaki yerini almayı başarmıştır. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde böylesine renkli simaların olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. AK Parti Hükümetlerinin yerinde yapmış olduğu eğitim hamleleriyle, sürekli kendini yenileyen eğitim sistemine ayak uydurmayı başardık. Çocuklarımızın ve diğer ülke çocuklarının zamana ayak uyduracak tarzda bir eğitim sistemiyle donanımlı olmaları hem ülkemiz hem de eğitim kardeşliği çerçevesinde diğer ülkelerin kalkınmasına yardımcı olacaktır" dedi.

İl Başkanı Eri, "Daha ileriyi görebilen, düşünebilen bir neslin yetişmesi için gerçekleştirilmeye çalışılan tüm eğitim politikaları bazı kesimlerce baltalanmaya çalışılmıştı. Kalkınmayan, yenilenmeden yerinde sayan bir ülke işlerine geliyordu. Çünkü tipik bir eğitim sistemini herkes yönetebilirdi. Ama AK Parti Hükümetleri göreve geldiği andan itibaren eğitime ayrılan ödeneği birinci sıraya yerleştirdi. Okullarımız, dersliklerimiz tamamen yenilendi. Genç kızlarımızın başörtü sorunu ve çile haline gelen kitap derdi ortadan kaldırıldı. Fatih Projesiyle öğrencilerimiz teknolojiyle tanıştı. Eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüveni yüzde yüz arttı. Bu da başarıyı getirdi. Artık takip eden değil, eğitim sistemi gıptayla takip edilen bir ülke haline geldik" diye konuştu. - MARDİN