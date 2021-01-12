Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
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Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

12.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:27
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir bakkalda Suriyeli iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki bir bakkalda Suriyeli iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde, Çanedağ Mahallesi Dut Sokak'ta bulunan bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi sabah saatlerinde husumetlisinin işlettiği bakkala geldi. Tartışma, kavgaya dönüşmeden araya giren müşterilerce önlendi. Aynı kişinin akşam saatlerinde aile üyelerini de yanına alarak yeniden geldiği bakkalda iki aile arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında iki aileden 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralılardan birini Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğerini ise Seka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Suriyeli ailelerin bıçaklı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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