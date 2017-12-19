Suriye Tarafından Açılan Ateşle Yaralanan İşçi Kurtarılamadı

SURİYE'de, terör örgütü PYD denetimindeki Kobani bölgesinden açılan ateş sonucu ağır yaralanan 4 çocuk babası işçi Mustafa Yoldaş (34), tedavi gördüğü Şanlıurfa'da yaşamını yitirdi.



Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Suriye'nin Kobani bölgesindeki Eşme Köyü ile komşu olan Birecik'in Eşme Mahallesi'nde, sınır hattında modüler duvar örme çalışması yapan işçilerin üzerine, geçen çarşamba günü ateş açıldı. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin denetimindeki bölgeden açılan ateş sonucu, işçilerden Mustafa Yoldaş ağır yaralandı. Bir yakıt tankının da isabet aldığı saldırıya, güvenlik güçleri topçu atışıyla karşılık verdi. Saldırıda yaralanan ve Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yoldaş, gece geç saatlerde yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mustafa Yoldaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. - Şanlıurfa