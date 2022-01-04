Suriye sınırında tedbirler arttırılarak hendekler kazılıyor

Türkiye'nin Suriye sınırında kaçak geçiş ve terör saldırıları gibi eylemlerin önlenmesi amacıyla tedbirler arttırılarak, derin hendekler kazılıyor

Ermiş ve Köprü Batı hudut karakollarının da arasında yer aldığı 7 hudut karakolu bulunan Suriye sınırında Oğuzeli ve Karkamış ilçeleri arasındaki 48 kilometrelik hatta güvenlik tedbirleri arttırıldı. Son derece modern ve teknolojik korumanın üst düzeye çıkarıldığı sınır hattında derin hendekler de kazılıyor. Kaçakçılık, terör sızması gibi olayların önlenmesi amacıyla sınır hattında arttırılan tedbirler kapsamında Köprübaşı Hudut Karakolu'nda 25 metre asansörlü çelik kule yapılarak hizmete alınırken, bölgede bulunan kritik menfezlrele ise 30 adet hareket odaklı sensör yerleştirildi. kritik öneme sahip 42 menfez de kapak yardımıyla geçişe kapatıldı.Şehit Kazım Hudut Karakolu ile Ermiş Hudut karakolu arasındaki 15.5 kilometre Modüler Beton Duvar (MBD) yolunun aydınlatması ile Köprübatı Hudut Karakolu çevresindeki 1.6 kilometrelik alanda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgede etkinliği artıran 10 adet drone da kritik noktalarda gözetleme yapmak üzere hizmete alınırken, 48 kilometrelik sınır hattındaki geçiş güzergahlarında derin hendekler kazıldı.

Vali Gül ve komutanlar tedbirleri inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile birikte Oğuzeli ilçesinde bulunan Ermiş Sınır Karakolu'nu ziyaret ederek, sınır hattındaki tedbirleri yerinde inceledi. 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osma ve askeri yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Gül'e karakoldaki ziyaret defterini de imzaladıktan sonra ise hudut hattında pusu, devriye, keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüten komandoların ve özel eğitimli köpeklerin güvenlik hizmetleri konularında da kısa brifing verildi. Sınır Karakolu gözetleme kulesine çıkan Vali Davut Gül burada da sınır geçiş bölgeleri ile kazılan derin hendekleri de yerinde gördü. - GAZİANTEP