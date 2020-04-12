Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
12.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:28
Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi.
Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA