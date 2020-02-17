Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Haberler » Güncel » Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat sevk edildi.

17.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:42
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınırındaki birliklere , zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında komando, ZPT ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler