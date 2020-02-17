Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve mühimmat sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında komando, ZPT ve mühimmatların yer aldığı askeri konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.