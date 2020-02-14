Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı personel taşıyıcı ve malzeme takviyesi yapıldı.

14.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:46
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı personel taşıyıcı ve malzeme takviyesi yapıldı.


TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri malzeme taşıyan araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay istikametine hareket etti.

Kaynak: AA
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