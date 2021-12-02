Suriye Parlamentosu'ndan skandal bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız - Haberler
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Suriye Parlamentosu'ndan skandal bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Suriye Parlamentosu'ndan skandal bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız

Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılında skandal bir bildiriye imza attı. Suriye Parlamentosu tarafından yayınlanan bildiride, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerine yer verildi.

Hatay'ın anavatana katılmasının üzerinden tam 82 yıl geçti. Başta Suriye olmak üzere dünya ülkelerinin Orta Doğu coğrafyası üzerindeki hayalleri devam ederken, Suriye tarafından yayınlanan bir bildiri büyük tepki çekti. Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

ÇİRKİN İFADELER KULLANILDI

Açıklamada, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" belirtilirkendönemin Fransız mandasının, 2'nci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yle müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

İşte o skandal bildiri:

Suriye Parlamentosu'ndan skandal bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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