Suriye konulu Astana Zirvesi'nin yeni yılın başında Tahran'da yapılacağı açıklandı
Astana formatındaki "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirvenin yeni yılın başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağı bildirildi.
Astana formatındaki "Suriye" konulu Türkiye-Rusya- İran arasındaki üçlü zirvenin yeni yılın başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi.
Heyetler arası görüşmelerde ???????Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nın yeni yılın başında Tahran'da yapılmasının ve zirveden önce de dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Astana formatındaki "Türkiye-Rusya-İran Beşinci Üçlü Zirvesi" 16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılmıştı.
Altıncı zirve ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020'de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.
Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 859 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri