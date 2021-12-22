Suriye konulu Astana Zirvesi'nin yeni yılın başında Tahran'da yapılacağı açıklandı - Haberler
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Suriye konulu Astana Zirvesi'nin yeni yılın başında Tahran'da yapılacağı açıklandı

Suriye konulu Astana Zirvesi'nin yeni yılın başında Tahran'da yapılacağı açıklandı
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Astana formatındaki "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran arasındaki üçlü zirvenin yeni yılın başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağı bildirildi.

Astana formatındaki "Suriye" konulu Türkiye-Rusya- İran arasındaki üçlü zirvenin yeni yılın başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılacağı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığının yayımladığı yazılı açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmelerde ???????Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nın yeni yılın başında Tahran'da yapılmasının ve zirveden önce de dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Astana formatındaki "Türkiye-Rusya-İran Beşinci Üçlü Zirvesi" 16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılmıştı.

Altıncı zirve ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020'de videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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